Какие отрасли стали драйверами роста региональной экономики в 2024 году и как изменится господдержка бизнеса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики в стране, рассказывает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, курирующий финансово-экономический и ИТ-блок в правительстве региона.