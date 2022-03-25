В сеть слили личность человека, из-за которого страдала модель Playboy Пономарева: «Лида любила мужчину. Но быть с ним не могла»

Молодая, красивая, успешная Лидия Пономарева в свои 26 лет входила в список самых шикарных девушек страны, но, по слухам, этого было недостаточно для её душевного спокойствия и она приняла ужасающее решение покончить с жизнью.
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