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Сборная Австралии определилась с составом на ЧМ-2023

Сборная Австралии назвала состав из 12 баскетболистов на чемпионат мира-2023. Австралийцы готовились к турниру с ростером из 13 игроков, но Джок Лэндейл недавно получил травму и вынужден был покинуть расположение сборной.

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