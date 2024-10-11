Матвиенко: Россия заинтересована в сильном Таджикистане

Россия заинтересована в сильном Таджикистане. Об этом 11 октября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на международной парламентской конференции, посвященной 30-летию конституции республики, в Душанбе, передает ТАСС.
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