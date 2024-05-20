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СВР: Зеленский устраивает «чистку» окружения, имитируя заговор против него

Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в понедельник, 20 мая, чувствует ослабление своих позиций и пытается устроить "чистку" своего окружения, имитируя заговор против него.

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