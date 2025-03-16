Ливень в Мельбурне: старт воскресной гонки Ф2 отложен на неопределенное время

Ливень в Мельбурне: старт воскресной гонки Ф2 отложен на неопределенное времяСоцсети / yunya_habbuПрогноз погоды на главный день гоночного уик-энда Формулы 1 в Мельбурне сбылся со 100-процентной точностью.
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