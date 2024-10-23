Я поняла, что недостаточно информации про коктейли, ведь некоторые думают “да это Обычный Протеиновый Коктейль на Перекус”.

Но нет, оно бы и название имело другое протеиновый коктейлях я подробнее расскажу чуть позже, а сейчас хочу о функциональном питании, в нем помимо белка содержится 23 витамина и минерала, которые необходимы нам ежедневно для нормального функционирования организма! Почему же функциональное питание популярно так? Ухудшение экологической обстановки.