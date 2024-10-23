Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Может, ей переквалифицироваться в домохозяйки?..Готовить как вице...
  • Астон Мартин
    Живите здесь и сейчас - это лозунг потребительского общества ...Психолог Лабковск...
  • Сергей Дмитриев
    В пику этому тренду предлагаю иглотерапию накатом для стимула хорошего состояния настроения. Имхо.Раскрыта причина ...

Я поняла, что недостаточно информации про коктейли, ведь некоторые думают “да это Обычный Протеиновый Коктейль на Перекус”.

Я поняла, что недостаточно информации про коктейли, ведь некоторые думают “да это Обычный Протеиновый Коктейль на Перекус”.

Но нет, оно бы и название имело другое протеиновый коктейлях я подробнее расскажу чуть позже, а сейчас хочу о функциональном питании, в нем помимо белка содержится 23 витамина и минерала, которые необходимы нам ежедневно для нормального функционирования организма! Почему же функциональное питание популярно так? Ухудшение экологической обстановки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх