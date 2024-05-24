Прокуратура Салехарда заставила подрядчиков убрать растаявший снег с улиц

Прокуратура Салехарда проверила публикации горожан, недовольных уборкой снега. Жители окружной столицы в соцсетях жаловались на то, что ответственные службы с наступлением весны не торопятся наводить порядок на дорогах и придомовых территориях, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
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