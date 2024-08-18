SandlerFest сделает российскую рок-музыку мировым достоянием

Грандиозный фестиваль SandlerFest пройдет на 6 площадках ВДНХ с 24 по 25 августа 2024 года.Русской классике в роке на мероприятии будет выделено отдельное направление, благодаря которому произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Стравинского, Шнитке, Глинки, Мусоргского, Даргомыжского можно будет услышать в принципиально новом звучании.