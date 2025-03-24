Военные преступления: чем занимались ВСУ в Курской области

РИА Новости/Сергей Бобылев В международном праве есть такое понятие, как геноцид. Это действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой.
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