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Парламентская газета

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ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда

ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата ж/д билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков приобретения перекупщиками, сообщается на сайте ведомства 17 июля.

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