ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата ж/д билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков приобретения перекупщиками, сообщается на сайте ведомства 17 июля.
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