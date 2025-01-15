Молодых специалистов с дипломами, но без опыта хотят нанимать по квоте

Утверждение квот на найм молодых специалистов без опыта работы является прогрессивной мерой, сказал на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов зампред Комитета по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Андрей Кузнецов, представляя разработанный вместе с коллегами законопроект об изменениях в закон о занятости населения.
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