🗣В Крым начали ехать туристы с новыми запросами по комфорту и проживанию «Портрет гостя», приезжающего в Крым однозначно поменялся.
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🗣В Крым начали ехать туристы с новыми запросами по комфорту и проживанию «Портрет гостя», приезжающего в Крым однозначно поменялся.