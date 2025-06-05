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«Стратегическое значение»: учёные рассказали о восстановлении морской экосистемы Камчатки после «красного прилива»

«Стратегическое значение»: учёные рассказали о восстановлении морской экосистемы Камчатки после «красного прилива»

Российские учёные из ТИГ ДВО РАН зафиксировали признаки восстановления морской экосистемы на побережье Юго-Восточной Камчатки, пострадавшей от природного явления, называемого «красным приливом», в 2020 году.

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