Xiaomi 14 Pro не выйдет за пределами Китая

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro уже больше месяца продаются в Китае, где являются хитом. Через несколько месяцев можно было ждать и премьеры глобальных моделей, но за пределами Китая эта линейка если и выйдет, то лишь в лице базового Xiaomi 14 – Xiaomi 14 Pro за пределами Поднебесной продаваться не будет.