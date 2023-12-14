Xiaomi 14 Pro не выйдет за пределами Китая

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro уже больше месяца продаются в Китае, где являются хитом. Через несколько месяцев можно было ждать и премьеры глобальных моделей, но за пределами Китая эта линейка если и выйдет, то лишь в лице базового Xiaomi 14 – Xiaomi 14 Pro за пределами Поднебесной продаваться не будет.
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