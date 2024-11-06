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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нидеррайтер провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Виннипега» 455 очков в лиге

Юбилейной для нападающего «Виннипега» стала игра против «Юты» (3:0). Нино Нидеррайтер забил 2 гола в этом матче.

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