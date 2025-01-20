В Петербурге начнется похолодание

"Сегодня город на Неве будет ощущать влияние гребня антициклона. Он поспособствует появлению в облаках множества прояснений и оградит регион от осадков", – сообщил метеоролог Михаил Леус в своем Телеграм-канале.
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