По народной программе «Единой России» в селе Толмачево возводят новую школу на 550 мест

Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в июле этого года/ Здание – из трех блоков, строители уже закрыли тепловой контур в двух из них, установили окна, сделали кровлю, запустили отопление, приступили к отделке внутренних помещений.
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