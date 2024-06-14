Смольнинский суд Санкт-Петербурга обратил дом экс-чиновника в доход государства

Смольнинский суд Санкт-Петербурга обратил земельный участок с домом обвиняемых в хищении 245 млн рублей экс-председателя городского комитета по информатизации и связи Ивана Громова, его брата Павла Громова и супруги Павла — Светланы Гринь — в доход государства, сообщили в пресс-службе судов города.