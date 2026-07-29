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Царьград

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Стоматолог Патлатая объяснила, как избежать сверления зубов

Стоматолог Патлатая объяснила, как избежать сверления зубов

Доцент Надежда Патлатая рассказала о признаках кариеса и методах его профилактики. Маргарита Узакова предостерегла от вреда привычки грызть лёд, а Михаил Агами предупредил о рисках самостоятельного лечения зубов.

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