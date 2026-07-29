Стоматолог Патлатая объяснила, как избежать сверления зубов

Доцент Надежда Патлатая рассказала о признаках кариеса и методах его профилактики. Маргарита Узакова предостерегла от вреда привычки грызть лёд, а Михаил Агами предупредил о рисках самостоятельного лечения зубов.
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