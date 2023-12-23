РФ с февраля 2024 года сможет за рубли покупать несанкционные товары из Италии

ТАСС/dpa/picture-alliance/Silas Stein Итало-российская торговая палата (ИРТП) намерена к 14 февраля запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, которые разрешены для ввоза в РФ.
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