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РФ с февраля 2024 года сможет за рубли покупать несанкционные товары из Италии

РФ с февраля 2024 года сможет за рубли покупать несанкционные товары из Италии

ТАСС/dpa/picture-alliance/Silas Stein Итало-российская торговая палата (ИРТП) намерена к 14 февраля запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, которые разрешены для ввоза в РФ.

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