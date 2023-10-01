ЯНАО, Магаданская область и Чукотка возглавили рейтинг доступности ипотеки

Аналитики РИА Новости дали оценку привлекательности регионов России с позиции доступности ипотеки. Эксперты оценивали долю семейств с официальной заработной платой одного или двух членов семьи, которые могут позволить себе взять ипотечный кредит на покупку двухкомнатной квартиры.