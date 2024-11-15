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Русская весна

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ВСУ начали бегство из полукотла под угрозой окружения южнее Курахово (КАРТА)

ВСУ начали бегство из полукотла под угрозой окружения южнее Курахово (КАРТА)

ВСУ начали бегство из полукотла под угрозой окружения южнее Курахово, сообщает медийный украинский боевик с позывным «Мучной».

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