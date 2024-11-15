ВСУ начали бегство из полукотла под угрозой окружения южнее Курахово (КАРТА)

ВСУ начали бегство из полукотла под угрозой окружения южнее Курахово, сообщает медийный украинский боевик с позывным «Мучной».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Хуситы ударили по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море
- Перешедшие на сторону России бойцы ВСУ продолжают жечь технику врага, наступая на покровском направлении (ВИДЕО)
- Очень опасная ситуация: Армия России начала мощные атаки на Запорожском фронте, угрожая прорывом к Днепропетровску (КАРТА)
Свежие комментарии