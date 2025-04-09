Артета о дубле Райса «Реалу»: «Он был настроен решительно. Мы твердили ему, что «Арсенал» не забивал прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года»

Хавбек «Арсенала» дважды забил прямыми ударами со штрафных в 1-й игре 1/4 финала Лиги чемпионов. «Он был настроен очень решительно, поскольку последние несколько месяцев мы твердили ему, что не забивали прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года.