Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"

Пусть разобьет в намазе все бошки себе ! Этот дружелюбный сирийский народ. Какой мусульманский народ друг православия? Кто то тешат себя надеждами?

L

Lyudmila

Да этот "дружелюбный" народ Сирии как только ветер повернул в другую сторону, тут же стал плевать в русских и бросать в наших ребят камни, которые их столько времени защищали. Вот и защищай таких после этого. Хватит либезить перед ними и пытаться заигрывать. Мало нам Афгана?