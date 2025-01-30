Сирийские власти потребовали от России выдачи Асада – The Times of Israel Ближневосточные СМИ анализируют первый визит высокопоставленной российской делегации в Сирию после свержения правительства Башара Асада.
Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"
Комментарии
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НЗ
Н З
Пусть разобьет в намазе все бошки себе ! Этот дружелюбный сирийский народ. Какой мусульманский народ друг православия? Кто то тешат себя надеждами?
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10 час.
L
Lyudmila
Да этот "дружелюбный" народ Сирии как только ветер повернул в другую сторону, тут же стал плевать в русских и бросать в наших ребят камни, которые их столько времени защищали. Вот и защищай таких после этого. Хватит либезить перед ними и пытаться заигрывать. Мало нам Афгана?
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7 час.
Александр Батт
На все равно оттуда выпрут. Надо выводить базы.
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6 час.
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