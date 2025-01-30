Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Диана Мальгинова
    https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B...«Абдулло не долже...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    После 91-го нам выбили все зубы...Фронтовика не пус...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    А нужна ли она нам? Караул устал!!!«Абдулло не долже...

Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"

Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"

Сирийские власти потребовали от России выдачи Асада – The Times of Israel Ближневосточные СМИ анализируют первый визит высокопоставленной российской делегации в Сирию после свержения правительства Башара Асада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЗ
Н З
Пусть разобьет в намазе все бошки себе ! Этот дружелюбный сирийский народ. Какой мусульманский народ друг православия? Кто то тешат себя надеждами?
Ответить
10 час.
L
Lyudmila
Да этот &quot;дружелюбный&quot; народ Сирии как только ветер повернул в другую сторону, тут же стал плевать в русских и бросать в наших ребят камни, которые их столько времени защищали. Вот и защищай таких после этого. Хватит либезить перед ними и пытаться заигрывать. Мало нам Афгана?
Ответить
7 час.
Александр Батт
На все равно оттуда выпрут. Надо выводить базы.
Ответить
6 час.
наверх