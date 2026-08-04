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МОСИНФОРМ

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Что не пропустить сегодня в Москве:

Что не пропустить сегодня в Москве:

— последний день фестиваля советской песни «Голоса наследников» на ВДНХ; — V Международный транспортный саммит (второй день); — продолжается открытый турнир по теннису «Летний кубок Москвы 2026», организованный Департаментом спорта (сегодня зрителей ждут матчи основного турнира и яркая борьба за выход в следующие стадии соревнований — ДТСШ «Белокаменная»); — старт кинопрограммы «Классика в кино» в «Зеленом дворике» у «Современника» (с 4 по 9 августа); — мастер-класс по созданию маскировочных чехлов для шлемов в центре «Доброе место.

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