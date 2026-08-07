Мэр столицы рассказал о работе градостроительного комплекса за семь месяцев

Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы, рассказал Сергей Собянин. Основные задачи строителей за семь месяцев 2026 года связаны с развитием инженерной и транспортной инфраструктуры, программой реновации и созданием комфортной городской среды.
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