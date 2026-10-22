За последние пару лет моё представление о «главной иностранной валюте» сильно изменилось. Раньше я машинально проверяла курс доллара, потом — евро, а теперь всё чаще ловлю себя на том, что первым делом смотрю именно юань.
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