Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Барнауле горит склад на площади 6 тысяч квадратов В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, сообщили в МЧС.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Барнауле горит склад на площади 6 тысяч квадратов В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, сообщили в МЧС.
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