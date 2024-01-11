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Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 января, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, сказал, что их деятельность связана с защитой прав и свобод граждан и обратил внимание на надзорное обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов Президента России.

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