Русский Bosch «Газпрома»: «Национальное достояние» решило зарабатывать не только газом, но и холодильниками

Василий Колташов: Первая стадия производства заключается в копировании Георгий Смирнов Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов «Газпром бытовые системы», дочерняя структура «Газпрома», планирует перезапустить в Санкт-Петербурге заводы немецкой корпорации Bosch, которая ушла из российского рынка, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовый отчет «БСХ Бытовые приборы».
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