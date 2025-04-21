Русский Bosch «Газпрома»: «Национальное достояние» решило зарабатывать не только газом, но и холодильниками

Василий Колташов: Первая стадия производства заключается в копировании Георгий Смирнов Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов «Газпром бытовые системы», дочерняя структура «Газпрома», планирует перезапустить в Санкт-Петербурге заводы немецкой корпорации Bosch, которая ушла из российского рынка, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовый отчет «БСХ Бытовые приборы».