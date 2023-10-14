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Мировое обозрение

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Двойная лояльность в эпоху кризисов

Двойная лояльность в эпоху кризисов

Впервые с двойной лояльностью в массовых масштабах мы столкнулись после распада СССР. В большинстве республик народ разделился на тех, кто сохранял лояльность ушедшему в небытие Союзу и тех, кто поддерживал новую власть.

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