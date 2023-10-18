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Конкурентов на выборах президента у Владимира Путина нет и не может быть, сказал Дмитрий Песков.

Конкурентов на выборах президента у Владимира Путина нет и не может быть, сказал Дмитрий Песков.

ФОТО: ANGHI/SHUTTERSTOCK/САНДУРСКАЯ СОФЬЯ/АГЕНТСТВО "МОСКВА" ГАЛКИНА* ВЫДВИНУТ В ПРЕЗИДЕНТЫ: НЕОЖИДАННЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕСКОВА Конкурентов на выборах президента у Владимира Путина нет и не может быть, сказал Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Как это &quot;Конкурентов на выборах президента у Владимира Путина ... не может быть&quot; ??? Как это &quot;не может быть&quot; ??? Это в такой огромной и талантливой стране как Россия &quot;конкурентов не может быть&quot; ??? А Песков с дуба не рухнул часом ??? Он же этими словами откровенно признаётся, что любой конкурент Путина будет подавлен ...!!! То есть получается, что Песков признался, что у нас в России диктатура ???
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15 час.
Иван Щукин
Так Путин не зря говорил про этого &quot;лупоглазого&quot; что он иногда такую пургу несёт!
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14 час.
Я
Яна
Малофеев всегда за монархию был. То, чем он владеет, так и называется &quot;Царьград&quot;. У кого есть деньги, будут, естественно, хозяевами жизни так же, как и сейчас. Ну, а остальные будут довольствоваться тем, что есть. Разница только в том, что не будет выборов, как таковых. Да и народ не любит менять лидеров. Это тоже способствует монархическому строю.
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12 час.

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