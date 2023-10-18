Конкурентов на выборах президента у Владимира Путина нет и не может быть, сказал Дмитрий Песков.

Владимир Карпов Как это "Конкурентов на выборах президента у Владимира Путина ... не может быть" ??? Как это "не может быть" ??? Это в такой огромной и талантливой стране как Россия "конкурентов не может быть" ??? А Песков с дуба не рухнул часом ??? Он же этими словами откровенно признаётся, что любой конкурент Путина будет подавлен ...!!! То есть получается, что Песков признался, что у нас в России диктатура ???

Иван Щукин Так Путин не зря говорил про этого "лупоглазого" что он иногда такую пургу несёт!