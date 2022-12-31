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Царукян отказался помогать Волкановски в подготовке к бою с Махачевым

Российский легковес UFC Арман Царукян отказался помогать Алексу Волкановски в преддверии боя с Исламом Махачевым.

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