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Яннис Адетокумбо установил рекорд карьеры – 55 очков. «Бакс» обыграли «Уизардс».

Яннис Адетокумбо установил рекорд карьеры – 55 очков. «Бакс» обыграли «Уизардс».

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 55 очков в победной встрече с «Вашингтоном» (123:113).

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