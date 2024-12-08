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РОСБАЛТ

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Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Ближе чем на 200 м к Российской границе пускай лучше не приближаются. ВсеБлиже чем на 200 ...
  • Виктор Луговой
    Двести метров? Ни о чём. Если им приспичит, то им и пятьсот метров не крюк. Смотря по умыслу.Ближе чем на 200 ...
  • Лида Орлова
    Когда же закончится эта фигня с иммигрантами , они уже достали , всю Россию заполонили , у них что своей Родины нет ,...Ближе чем на 200 ...

Ближе чем на 200 м не приближаться: в России готовят новый запрет для мигрантов

Ближе чем на 200 м не приближаться: в России готовят новый запрет для мигрантов

Меру уже обсуждают в Госдуме. Депутаты Госдумы России обсуждают новую запретительную меру, касающуюся мигрантов.

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Комментарии
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Лида Орлова
Когда же закончится эта фигня с иммигрантами , они уже достали , всю Россию заполонили , у них что своей Родины нет , там вроде нет войны , пусть живут у себя дома , здесь они не нужны ...
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18 час.
Виктор Луговой
Двести метров? Ни о чём. Если им приспичит, то им и пятьсот метров не крюк. Смотря по умыслу.
Ответить
18 час.
Алекс Сэм
Ближе чем на 200 м к Российской границе пускай лучше не приближаются. Все
Ответить
14 час.

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