Расследование событий в аэропорте Махачкалы взял под контроль Бастрыкин

Ход расследования событий в аэропорту Махачкалы «Уйташ», происшедших 29 октября 2023 года, поставил на контроль председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин, 30 октября сообщает пресс-служба СК РФ.
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