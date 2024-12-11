Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, заявивший вчера, что «с мигрантами жить безопасней, чем с россиянами», сам живёт в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера»

Ирина Лодяновa

Кто эту тварь избрал в думу? Жирует на народные деньги! Мозги заплыли...,а совести похоже никогда у него и не было!Еще думаю на прикорме у диаспор! Иньтересно,сколько таких антинародных в Госдуре?большинство?