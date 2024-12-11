Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, заявивший вчера, что «с мигрантами жить безопасней, чем с россиянами», сам живёт в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера»

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, заявивший вчера, что «с мигрантами жить безопасней, чем с россиянами», сам живёт в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера»

Цены на квартиру в данном ЖК варьируются от 37 млн до 660 млн рублей. ЖК по периметру огорожен высоким забором, на территорию без приглашения или пропуска попасть невозможно, на двух КПП стоит вооружённая охрана.

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Комментарии
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Ирина Лодяновa
Кто эту тварь избрал в думу? Жирует на народные деньги! Мозги заплыли...,а совести похоже никогда у него и не было!Еще думаю на прикорме у диаспор! Иньтересно,сколько таких антинародных в Госдуре?большинство?
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18 час.
Виктор Асманкин
А где эта тварь такие деньжище прихватизировала на такую недвижимость? Где проверка на вшивость?
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17 час.
Нина Прыгун
рожа и высказывания недоумка
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