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Тухель – лучший тренер по версии ESPN, Гвардиола – 2-й, Манчини – 3-й, Эмери – 8-й, Флик – 10-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров. В список десяти лучших тренеров вошли: 1) Томас Тухель («Челси», в прошлогодней версии был вне рейтинга); 2) Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», в прошлогодней версии рейтинга был 3-м); 3) Роберто Манчини (сборная Италии, вне рейтинга); 4) Юрген Клопп («Ливерпуль», 1); 5) Антонио Конте («Интер»/«Тоттенхэм», вне рейтинга); 6) Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»/«Бавария», 5); 7) Диего Симеоне («Атлетико», 7); 8) Унаи Эмери («Вильярреал», вне рейтинга); 9) Лионель Скалони (сборная Аргентины, вне рейтинга); 10) Ханс-Дитер Флик («Бавария»/сборная Германии, 2).

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