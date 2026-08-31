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Рублёв победил Виртанена и вышел во второй круг US Open

Рублёв победил Виртанена и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга россиянин одолел финна Отто Виртанена со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (0:7), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5).

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