Автомобиль Таможенной службы попал в серьезную аварию

Таможенная служба сообщает, что сегодня ночью, примерно в 02:00, служебный автомобиль мобильных групп серьезно пострадал в результате столкновения с другим транспортным средством, двигавшимся с превышением скорости.
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