Вышли посвящённые гвардейской подлодке С-56 марки и открытка

В честь юбилея установки подводной лодки С-56 на Корабельной набережной Владивостока, считающейся самой успешной субмариной Великой Отечественной войны, «Почта России» выпустила коллекционные марки и маркированную почтовую карточку.
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