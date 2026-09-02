Сбер: через три года "ГигаРекрутер" оценит 90% работоспособных россиян

Сбер запустил «ГигаРекрутера», и он уже оценил полмиллиона россиян, которые решили откликнуться на вакансии компании, рассказала старший управляющий директор, директор управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова на Восточном экономическом форуме.