Названа начавшая перепалку в Белом доме фраза-триггер Зеленского

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, произошедшая в Белом доме, началась из-за слов о российском лидере Владимире Путине.
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