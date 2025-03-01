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Названа начавшая перепалку в Белом доме фраза-триггер Зеленского

Названа начавшая перепалку в Белом доме фраза-триггер Зеленского

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, произошедшая в Белом доме, началась из-за слов о российском лидере Владимире Путине.

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