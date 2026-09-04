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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Foreign Ministry sent an urgent appeal to the Secretary General of ICAO

The Russian Foreign Ministry sent an urgent appeal to the Secretary General of ICAO

In connection with statements from Ukraine aimed at creating immediate threats to civil aviation, the competent authorities of the Russian Federation are in contact with the leadership of the International Civil Aviation Organization (ICAO) in Montreal, the Russian Foreign Ministry said today, September 4.

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