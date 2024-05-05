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«Црвена Звезда» интересуется защитником «Хапоэля» Леви Рэндолфом

Защитник «Хапоэля» набирает 16,8 очка и 3,1 передачи при 41% трехочковых бросков в среднем в Лиге чемпионов и в чемпионате Израиля в сезоне-2023/24.

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