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Регионы России

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Вратарь «Телстара» Роналд Куман-мл. оформил дубль с пенальти в матче чемпионата Нидерландов

Вратарь «Телстара» Роналд Куман-мл. оформил дубль с пенальти в матче чемпионата Нидерландов

Куман-младший реализовал пенальти на 63-й и 101-й минутах игры. Несмотря на это, «Телстар» по ходу встречи уступал со счётом 0:2 и был вынужден играть в меньшинстве с 22-й минуты.

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