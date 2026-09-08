Срочно! Приграничье под огнем: дроны-охотники ударили по мирным, есть погибшие

Украинские беспилотники атаковали автозаправочную станцию в Стародубе Брянской области. В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения различной степени тяжести.
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