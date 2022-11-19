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Товарищеские матчи. Армения в гостях у Албании, Турция сыграет с Чехией, Швеция против Алжира

Товарищеские матчи ОАЭ – Казахстан Дата проведения 19 ноября, 18.30, «Al-Nahyan Stadium» Онлайн матча   Албания – Армения Дата проведения 19 ноября, 19.

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