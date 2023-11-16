5 советов, как выбрать мебель, которая прослужит примерно вечность

Покупая новую мебель, хочется, чтобы она прослужила подольше и даже спустя годы выглядела как новая. Однако на долговечность влияют не только цветовая гамма и универсальность модели, но возможность быстрого восстановления.
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